Дрон ЗСУ відправив окупанта в повітря на Торецькому напрямку

Вдала робота українського дрона відправила окупанта в повітря на Торецькому напрямку. Відео інциденту опублікував офіційний канал 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
Криниця стала «стартовим майданчиком» для російського військового, який намагався сховатися від ударних дронів 1-го батальйону 12-ї бригади «Азов».
Влучне скидання влучило в боєкомплект загарбника, після чого той злетів на кілька метрів у повітря і побачив околиці Торецька востаннє.
Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни заявили, що ЗСУ нещодавно просунулися в місті Торецьк Донецької області.
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