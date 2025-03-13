Путін хоче виставити умови, за яких Москва піде на 30-денне перемир'я

Глава Кремля Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.



«Ми згодні з пропозиціями припинити бойові дії. Але виходимо з того, що це припинення повинно бути таким, яке б призвело до довгострокового миру і усунуло початкові причини цієї кризи», — заявив Путін.

Він заявив, що українська сторона «повинна була» б просити представників США про врегулювання ситуації «виходячи з подій на землі». Насамперед він має на увазі ситуацію в Курській області.

«У зоні вклинення ЗСУ в Курську область ситуація повністю під нашим контролем і угруповання, яке вторглося на нашу територію, перебуває. Повної ізоляції. Це повний вогневий контроль. Управління українськими військами всередині зони вторгнення втрачено», — сказав Путін.

Він підкреслив, що тепер українським військам немає можливості вийти із зони оточення невеликими групами, як це було кілька тижнів тому.

«У разі фізичного блокування буде тільки два способи вийти — здатися в полон або загинути», — заявив Путін.

Він заявив, що Україна може використати можливе перемир'я для нарощування постачань зброї та проведення мобілізації. Йому незрозуміло, як за оголошеного перемир'я українські військові мають залишати Курську область.

Путін заявив, що російські війська продовжують наступ практично на всіх ділянках фронту.

«Хто визначить — де і хто порушив можливу домовленість про припинення вогню — на лінії фронту протяжністю 2 тисячі кілометрів. І потім хто на кого буде звалювати порушення домовленості», — заявив він.

Таким чином, Путін вважає, що всі ці питання потрібно обговорити.

«Думаю, нам потрібно і з американськими колегами, партнерами поговорити. Може, і з президентом Трампом зателефонувати і обговорити. Але сама по собі ідея закінчити цей конфлікт мирними засобами нами підтримується», — заявив Путін.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.



На питання про можливу зустріч із Володимиром Путіним Трамп відповів ухильно, але підтвердив, що представники США вже попрямували до Росії для обговорення питання.



Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в районі Суджі Курської області (РФ) та її околицях тривають запеклі зіткнення.



12 березня глава Кремля Володимир Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).