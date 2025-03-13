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Трамп розповів, що США обговорювали з Україною: перемир'я, членство в НАТО та території

13 березня 2025, 20:30

Трамп розповів, що США обговорювали з Україною: перемир'я, членство в НАТО та території

Трамп розповів, що США обговорювали з Україною: перемир'я, членство в НАТО та території

Президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання.

«Ми обговорювали з Україною території та її частини, які будуть збережені та втрачені, а також всі інші елементи остаточної угоди. Це електростанція, знаєте, дуже велика електростанція. Кому дістанеться електростанція і кому дістанеться те й те? І тому знаєте, це непростий процес. Але перший етап — це припинення вогню», — заявив Трамп на брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Ймовірно, Трамп має на увазі найбільшу в Європі Запорізьку АЕС, що перебуває під російським контролем від початку війни.

Він наголосив, що обговорювалося питання членства України в НАТО, проте позиція США з цього питання залишається незмінною.

«Щиро кажучи, вони знають цю відповідь — 40 років», — додав президент США.

Трамп також зазначив, що вже обговорено багато деталей мирної угоди між Україною та Росією, і тепер залишається питання, чи приєднається до неї Москва.

«Тепер ми побачимо, чи Росія готова. Якщо ні, то це буде дуже невтішний момент для миру», — сказав він.

Американський лідер уточнив, що представники США ведуть переговори з російською стороною, серед яких спецпредставник на Близькому Сході Стів Віткофф.

За словами Трампа, Україна погодилася на повне припинення вогню, і зараз на Вашингтон чекає аналогічного кроку від Москви.

«На війні гинуть тисячі людей, і ми хочемо, щоб це припинилося», — підсумував президент США.

Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.

12 березня Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.

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