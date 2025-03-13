Зеленський: Путін маніпулює пропозицією про перемир'я

Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні прокоментував реакцію Росії на пропозицію про припинення вогню, заявивши, що Володимир Путін використовує звичну тактику затягування та маніпуляцій замість того, щоб дати пряму відповідь.



«Зараз ми всі почули з Росії дуже передбачувані, дуже маніпулятивні слова Путіна у відповідь на ідею перемир'я на фронті, фактично він уже готує відмову. Путін, звичайно, боїться прямо сказати президенту Трампу, що хоче продовжувати цю війну та вбивати українців. Тому в Москві створюють такі умови навколо ідеї перемир'я, щоб нічого не вийшло або щоб процес затягувався якнайдовше», — вважає президент.



За його словами, США запропонували безумовне припинення вогню у повітрі, на морі та на фронті. Україна підтримала цю ініціативу та отримала запевнення від американської сторони щодо готовності організувати контроль та верифікацію дотримання режиму тиші із залученням європейських партнерів.



«Це реально забезпечити — із можливостями США, із можливостями Європи. І за час тиші підготувати відповіді на всі питання щодо довгострокової безпеки, реального та надійного світу, а потім покласти на стіл план завершення війни», — наголосив Зеленський.



Він зазначив, що Україна готова працювати максимально швидко та конструктивно, і про це вже повідомили американські представники, європейські союзники та інші міжнародні партнери.



«Ми не висуваємо умов, які ускладнюють процес. Це робить Росія. Як ми завжди говорили, єдиний, хто затягуватиме, єдиний, хто буде неконструктивним, — це Росія. Їм потрібна війна», — заявив президент України.



Зеленський наголосив, що зараз важливо посилювати тиск на Росію, у тому числі за допомогою санкцій, які справді допоможуть зупинити війну.



«Ми продовжимо працювати з нашими американськими та європейськими партнерами, з усіма у світі, хто хоче миру, щоб змусити Росію завершити цю війну», — підсумував глава української держави.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання.



Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.



12 березня Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.