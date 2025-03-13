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Головне за день: Путін назвав умови перемир'я. Евакуація у Сумській області

13 березня 2025, 23:00

Головне за день: Путін назвав умови перемир'я. Евакуація у Сумській області

Політика

 Голова Кремля Володимир Путін заявив, що погоджується з пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.

Президент Зеленський назвав цю заяву "черговою російською маніпуляцією" і додав, що Путін фактично готує відмову.

Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації обговорювали можливу втрату територій за наслідками мирних домовленостей.

Американська газета The Washington Post повідомляє, що аналітичний центр, близький до ФСБ, підготував для Кремля «максималістські» вимоги на переговорах. Серед них – «демонтаж київського режиму». Автори документа також відкидають плани відправити в Україну миротворців, наполягають на офіційному суверенітеті Росії над окупованими територіями та створення буферної зони на кордоні з Брянською та Білгородською областями, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу Криму.

12 березня Володимир Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ). Наступного дня прес-секретар Дмитро Пєсков заявив, що РФ нібито готова завершити операцію зі звільнення регіону.

Суспільство

 На Луганщині російські загарбники заздалегідь готують дітей до пропагандистської програми «Луганський характер». Її реалізують у школах, де дітей за віком поділили на «вересників», «піонерів» та «трудівників».

На Сумщині оголосили обов'язкову евакуацію з восьми населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад.

Слідчий комітет Росії звинувачує сімох жителів окупованої Донеччини в участі в «терористичній спільноті» та скоєнні низки тяжких злочинів. Стверджується, що обвинувачені підклали вибухові пристрої в окупованому Маріуполі під автомобілі жертв та активували їх дистанційно. Внаслідок цього постраждав «начальник міського управління МВС ДНР», а також були пошкоджені автомобілі підрозділу «Каскад».

Бойові дії

 Тривають обстріли населених пунктів Донецької області з боку російських військ. У Костянтинівці під час удару росармії постраждали семеро людей. У Покровську поранено шістьох людей, серед них 15-річний підліток. Російські військові атакували безпілотником Берислав Херсонської області. Загинув 68-річний чоловік, ще один мешканець міста отримав поранення. Вночі окупанти безпілотниками атакували Дніпро. Пошкоджено багатоповерхівки, інфраструктурний об'єкт, виникла пожежа, поранено троє людей.

У соцмережах розповсюджується чергове відео з ймовірною карою п'яти беззбройних українських військовослужбовців, які потрапили в полон до російських окупантів. Омбудсмен Дмитро Лубинець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста для того, щоб зафіксувати черговий військовий злочин армії РФ.

Дрони ГУР вдарили по замаскованому виробництву безпілотників у Калузької області Росії, знищивши цехи заводу «Калузький газобетон». Через атаку в аеропорту Калуги скасували рейси, а губернатор підтвердив потрапляння до промислового підприємства, об'єкту зв'язку та енергетики.

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