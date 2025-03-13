У Покровській громаді залишається менше 2,5 тис. мешканців: евакуація продовжується

У Покровській громаді продовжують залишатися трохи понад 2,5 тисячі людей, попри щоденні обстріли російської армії, повідомляє пресслужба Покровської міської військової адміністрації.



«Міста та села громади постійно зазнають атак. Вчора ворог застосовував керовані авіабомби (КАБи), артилерію та FPV-дрони, які вже долітають до Родинського. Евакуаційні процеси посилюються, але в Покровську ще залишається трохи більше ніж 2,5 тис. осіб», — йдеться у повідомленні адміністрації в Telegram.



У четвер вранці, 13 березня, вдалося евакуювати трьох дітей із району «Зеленівка».



Влада закликає жителів, які ще залишаються у громаді, скористатися можливістю евакуації, оскільки рівень небезпеки залишається критично високим.



Внаслідок сьогоднішнього обстрілу Покровська поранено шістьох людей, серед них 15-річний підліток.



Внаслідок обстрілів Донецької області 12 березня загинуло 5 людей, ще 12 отримали поранення.



Раніше ми писали, що вночі армія РФ атакувала Костянтинівку, є пошкодження.