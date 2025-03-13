NBC News: Кремль наполягав на виключенні Келлога із мирних переговорів

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог міг бути усунений від участі у мирних переговорах на вимогу Москви, повідомляє NBC News, посилаючись на джерела.



За даними видання, російська сторона визнала Келлога «надто близьким до України» і наполягала на його виключенні з переговорного процесу.



«Келлог — колишній американський генерал, надто проукраїнський. Не така людина нашого типу, не того калібру, який ми шукаємо», — заявив неназваний російський чиновник, зазначивши, що цю думку поділяє і президент РФ Володимир Путін.



Американська адміністрація підтвердила, що саме Росія наполягла на його усуненні, проте невідомо, коли Білий дім отримав цей запит.



Видання також зазначає, що Келлог не брав участі в американсько-російських переговорах, які відбулися в Ер-Ріяді 18 лютого. Його офіс не прокоментував, чому він не був присутній на зустрічі і чи справді це була вимога Москви.



Представник Ради національної безпеки США Джеймс Х'юїтт заявив, що Келлог, як і раніше, залишається частиною команди, особливо у питаннях переговорів з європейськими союзниками.

Президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання.



Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.



12 березня Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).



Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.