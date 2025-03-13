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ЗМІ: США не продовжили ліцензію на «сіру» закупівлю російської нафти — тепер можливі санкції

13 березня 2025, 22:59

ЗМІ: США не продовжили ліцензію на «сіру» закупівлю російської нафти — тепер можливі санкції

Сполучені Штати не продовжили термін дії ліцензії, що дозволяла закупівлю російської нафти, повідомляє кореспондент Fox News Едвард Лоренс на платформі X.

«Знайоме джерело підтвердило, що термін дії генеральної ліцензії на купівлю російської нафти закінчився вчора. Це означає, що європейські країни та наші союзники більше не можуть купувати нафту з Росії без ризику санкцій з боку США. Джерело повідомило мене, що це частина переговорної тактики, спрямованої на припинення вторгнення», — написав Лоренс.

Генеральна ліцензія 8L, видана міністерством фінансів США, дозволяла проводити операції, пов'язані з енергетикою, із 12 російськими банками, які перебувають під санкціями. Проте її термін дії закінчився 12 березня.

Експерти вважають, що цей крок США може посилити тиск на Москву, змушуючи шукати нових ринків збуту нафти, а також ускладнити фінансові операції, пов'язані з експортом енергоносіїв.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що серйозно розглядає запровадження масштабних банківських санкцій, інших санкцій та мит щодо Росії доти, доки не буде досягнуто припинення вогню та остаточна угода про мир.

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