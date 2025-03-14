На НПЗ у Краснодарському краї Росії виникла пожежа після атаки безпілотників

Через атаку дронів на НПЗ у російському Туапсе виникла пожежа. Фото: росЗМІ

У ніч проти п'ятниці, 14 березня, велика пожежа сталася на нафтопереробному заводі неподалік міста Туапсе в Краснодарському краї РФ. Про це пишуть російські телеграм-канали, оприлюднюючи кадри пожежі.

Зазначається, що перед пожежею місцеві жителі чули звук безпілотників, після чого пролунало близько десяти вибухів.

«Загорівся один із резервуарів із бензином, площа пожежі перевищила тисячу квадратних метрів. За попередніми даними, постраждалих немає», — написав у телеграмі губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв.

Він не уточнив, якою зброєю був атакований нафтокомплекс. Телеграм-канал Shot писав, що то були безпілотники.

Тим часом у сусідньому Сочі було запроваджено план «Килим». Аеропорт не приймає та не відправляє рейси.

Нагадаємо, Туапсинський НПЗ вже неодноразово опиняється під атакою безпілотників. Минулого року цей завод як мінімум тричі зазнавав удару БПЛА.