Безпілотники атакували Москву та Московську область

Російська столиця та Підмосков'я були атаковані дронами. Фото: ASTRA

Москву та Московську область РФ атакували дрони. Там пролунали вибухи та сталося задимлення через роботу ППО. Про це повідомляють у телеграмі мер Москви Сергій Собянін, російське видання ASTRA та російські паблики.

Зазначається, що очевидці повідомили про вибухи у районі Кутузовського проспекту у Москві.

Також у Москві безпілотник залетів у приватний будинок у котеджному селищі Росінтер-2. Фрагмент влучив у кімнату на другому поверсі та пошкодив три машини та квадроцикл, припарковані на ділянці.

Крім того, уламки БПЛА впали на під'їзд ЖК Авангард. А на вулиці Лестева дрон врізався у багатоквартирний будинок.

Також на відео потрапив вибух у районі ЖК Південна Бітця.

Мер російської столиці Сергій Собянін доповів про результати роботи ППО. За його словами, відбито атаку чотирьох безпілотників, які летіли на Москву.

Крім того, про вибухи повідомили мешканці підмосковних міст Одинцово та Щелково. Там також працювала протиповітряна оборона.

Мешканці підмосковної Балашихи помітили дим у місті після звуків вибухів. Там знайшли ракету від засобів ППО.

Нагадаємо, в ніч на 14 березня безпілотники атакували Туапсинський нафтопереробний завод, у Сочі було оголошено план «Килим».