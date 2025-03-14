ЗСУ просунулися до околиці та звільнили більшу частину селища Шевченко під Покровськом – ISW

Ситуація під Покровськом. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 11 та 13 березня, показують, що ЗСУ просунулися до південної околиці селища Шевченко та взяли під контроль більшу частину населеного пункту. Однак ISW не може підтвердити, що наразі українські сили повністю звільнили селище.

Нагадаємо, що на Донбасі у російських військ проблеми з технікою, вони використовують танки для перевезення десанту.