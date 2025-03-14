Росіяни за добу тричі атакували Покровськ: поранено шістьох людей, серед них — дитина

Російська армія минулої доби, 13 березня, кілька разів обстріляла Покровськ Донецької області. Внаслідок ударів шестеро людей отримали поранення. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



О 06:00 росіяни завдали удару по Покровську. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок у західній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила.



О 08:20 російські окупаційні війська здійснили обстріл південно-східної частини Покровська. Внаслідок обстрілу поранення середнього ступеня тяжкості отримали троє людей: 16-річний підліток, 42-річна жінка та 43-річний чоловік. Обстрілом зруйновано один приватний будинок.



О 13:00 російським обстрілом пошкоджено магазин у північно-східній частині Покровська. Внаслідок обстрілу поранено трьох цивільних: 47-річного та 52-річного чоловіка та 51-річну жінку. У постраждалих діагностовано мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Раніше ми писали, що за 13 березня російські війська вбили одного мешканця Донецької області у селі Рівне.