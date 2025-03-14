Путін не відмовився від ідеї підкорити Україну: розвідка США сумнівається, що він готовий припинити війну – ЗМІ

Глава Кремля Володимир Путін. Фото: Кремль

Засекречені доповіді розвідки США ставлять під сумнів готовність Володимира Путіна припинити війну, оцінюючи, що глава Кремля не відхилився від максималістської мети домінувати над Україною. Про це повідомило американське видання The Washington Post.



В одній із секретних оцінок, наданих 6 березня політикам адміністрації президента США Дональда Трампа, йдеться, що Путін, як і раніше, рішуче налаштований контролювати Київ. Американські офіційні особи визнають, що немає жодних ознак того, що Путін відступив від своєї вимоги включити Україну до «російської орбіти».



«У нього є давнє бажання відновити «"матінку Росію"», – сказав один чиновник.



Ці звіти не мають на меті оцінити дипломатичні дії Трампа, спрямовані на завершення трирічної війни Росії проти України, або перспективи 30-денної пропозиції про припинення вогню, яку офіційні особи Вашингтона та Києва погодили цього тижня. Але вони підкреслюють важке завдання, яке стоїть перед Трампом та його командою з національної безпеки, і порушують питання про те, чи неправильно Білий дім розуміє готовність Путіна шукати миру.



За словами джерела видання, деякі оцінки США щодо непоступливості Путіна, здається, дратують Трампа. Останніми днями Трамп та його помічники заявили про перспективу нових жорстких санкцій проти Росії, якщо вона не погодиться припинити війну. Вони не уточнили, які будуть ці санкції, хоча Трамп у середу сказав, що вони можуть бути руйнівними.

Нагадаємо, що 11 березня у Саудівській Аравії відбулися переговори між українською та американською делегаціями, за результатами яких Київ прийняв пропозицію Вашингтона про негайне введення 30-денного режиму припинення вогню.



13 березня Путін натякнув, що може виставити умови, за яких Росія піде на 30-денне перемир'я.