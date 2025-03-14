Росіяни показали залишену позицію гаубиці М777 у Курській області

Снаряди на залишеній СОУ позиції в Курській області. Фото: кадр із відео

Російський солдат зняв покинуту артилерійську позицію гаубиці М777 Збройних сил України в Курській області. Відео опублікував телеграм-канал RST.



На кадрах, імовірно, видно 155-мм касетні снаряди, поставлені США для ЗСУ. Імовірно, це боєприпаси M864 зі збільшеною дальністю (до 29 км), кожен з яких містить 72 суббоєприпаси подвійного призначення.

Ймовірно, 155-мм снаряди для гаубиці М777 у Курській області. Фото: кадр із відео

Не дивлячись на повідомлення аналітичного проєкту DeepState про відхід Сил оборони України з міста Суджа, на картах околиці населеного пункту досі позначені як «сіра зона», де можуть тривати бойові дії.

Околиці Суджі на картах досі позначені як «сіра зона». Фото: карта DeepState

Генштаб ЗСУ своєю чергою повідомив, що в Курській області українські підрозділи за добу відбили 22 атаки російських військ. Крім того, зафіксовано 37 авіаударів із застосуванням 54 керованих авіабомб, а також 203 артилерійських обстріли, включно з трьома ударами з РСЗВ.

Тим часом українські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.