На території РФ дрони СБУ вдарили по складу ракет та двом газокомпресорним станціям

Склад ракет та дві газокомпресорні станції були уражені безпілотниками СБУ на території РФ. Ілюстративне фото

Дрони Служби безпеки України на території Росії уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет. Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на свої джерела.

Зазначається, що вибухи лунали на газокомпресорних станціях «Давидівська» у Тамбовській області та «Новопетровська» у Саратовській області.

Окрім цього, дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьківка у Бєлгородській області. Після влучення там почалася детонація боєприпасів.

Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч проти 14 березня атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії в Туапсе. Він має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом ЗС РФ.