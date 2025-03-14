На території РФ дрони СБУ вдарили по складу ракет та двом газокомпресорним станціям

Дрони Служби безпеки України на території Росії уразили дві газокомпресорні станції та склад ракет. Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на свої джерела.
Зазначається, що вибухи лунали на газокомпресорних станціях «Давидівська» у Тамбовській області та «Новопетровська» у Саратовській області.
Окрім цього, дрони СБУ уразили польовий склад ракет для комплексів С-300/С-400 поблизу населеного пункту Радьківка у Бєлгородській області. Після влучення там почалася детонація боєприпасів.
Нагадаємо, що Сили оборони України в ніч проти 14 березня атакували один із найбільших нафтопереробних заводів у Росії в Туапсе. Він має стратегічне значення, оскільки забезпечує паливом ЗС РФ.
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