За добу під російські удари потрапили три райони Донеччини: є пошкодження

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 13 березня, обстріляли низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів зруйновано та пошкоджено будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччини», - зазначив він.



За словами Філашкіна, три райони в регіоні потрапили до регіону:





Покровський район. У Рівному Мирноградської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено авто. У Покровську поранено 6 людей, зруйновано приватний будинок, пошкоджено крамницю. У Малинівці Гродівської громади поранено 3 людини, зруйновано будинок.





Краматорський район. У Костянтинівці поранено 2 особи, пошкоджено 16 приватних будинків, багатоповерхівку, 3 адмінбудівлі, 4 торгові павільйони, 2 лінії електропередач та газопровід.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 10 будинків.



Раніше ми писали, що за 13 березня російські війська вбили одного мешканця Донецької області – у селі Рівне.