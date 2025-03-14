В окупованому Донецьку переповнені морги: трупи російських військових зберігають у холодильниках для риби – «АТЕШ»

В окупованому Донецьку тіла російських військовослужбовців зберігають у холодильниках для риби. Про це повідомили у партизанському русі «АТЕШ» із посиланням на своїх агентів у місті.



Через великі втрати військ РФ переповнені міські морги та лікарні, тому окупанти складують трупи на промислових об'єктах місцевих підприємств. Одним із таких об'єктів є рибний завод «ДонФіш» на околиці міста, де у морозильних камерах раніше зберігали рибу та морепродукти. Останнім часом охорону деяких складів посилили, а персонал допускають лише за спеціальними перепустками. Туди регулярно заїжджають рефрижераторні вантажівки без розпізнавальних знаків.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині почали формувати народні дружини, їм дозволили застосовувати фізичну силу.