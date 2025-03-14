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Із восьми прикордонних сіл Сумської області почали евакуювати мешканців

14 березня 2025, 11:20

Із восьми прикордонних сіл Сумської області почали евакуювати мешканців

На Сумщині почали проводити евакуацію мешканців восьми прикордонних сіл. Фото: Нацполіція України На Сумщині почали проводити евакуацію мешканців восьми прикордонних сіл. Фото: Нацполіція України

Евакуацію жителів 8 сіл біля російського кордону розпочали на Сумщині, повідомляє місцева влада в інтерв'ю «Суспільне Сумі».

Російські Z-канали стверджують, що ЗС РФ захопили село Новеньке та увійшли до Басівки Сумської області, голова ОВА це спростував.

«Під час засідання Ради оборони Сумської області було ухвалено рішення про проведення обов'язкової евакуації населення з 8 населених пунктів Юнаківської та Миропільської громад Сумського району», — повідомляє обласна військова адміністрація.

«За оперативними даними наших військових ситуація на кордоні сьогодні напружена, але контрольована. Підрозділи російської армії не перетнули кордон і не захопили жодного населеного пункту на території Сумської області», — заявив начальник Сумської ОВА Володимир Артюх.

Z-канали пишуть, що ЗС РФ захопили село Новеньке та увійшли до Басівки Сумської області, де йдуть бої, український військовий паблік Deep State підтверджує бої у Басівці.

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