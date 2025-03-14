РФ збільшує застосування дронів-бомбардувальників на ЛБЗ

Активність російських дронів-бомбардувальників, аналогічних українським «Вампірам» і «Кажанам», значно зросла по всій лінії бойового зіткнення. Про це повідомляє автор телеграм-каналу «Офіцер+».



За його даними, якщо раніше такі безпілотники використовувалися лише окремими підрозділами, що діяли в Курській області та на Покровському напрямку, то зараз їхня кількість помітно збільшилася, і вони з'являються на нових ділянках фронту.



Однак щодо їхньої ефективності поки складно робити висновки. Російські оператори поступаються українським у досвіді, тому наразі ЗСУ зберігають перевагу у використанні дронів-бомбардувальників.

Нагадаємо, Німеччина поставить Україні 6000 сучасних дронів-камікадзе HX-2, оснащених штучним інтелектом.