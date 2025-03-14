У Фінляндії винесли вирок російському неонацисту Яну Петровському: він причетний до вбивства понад 20 бійців ЗСУ на Луганщині

Засуджений російський неонацист Ян Петровський. Фото: СБУ

Суддя Окружного суду Гельсінкі засудила до довічного ув'язнення ексзаступника командира неонацистського угруповання «Русич» Яна Петровського, який скоїв воєнні злочини в Україні. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.



Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина Росії засуджено за скоєння воєнних злочинів проти України.



За матеріалами справи, Ян Петровський – також відомий як Воїслав Торден – причетний до вбивства 22 українських військових та тяжкого поранення ще чотирьох бійців ЗСУ восени 2014 року у Луганській області. Потім Петровський фотографувався на фоні тіл загиблих та закатованих українських військовослужбовців.



Тоді він входив до складу диверсійно-штурмової розвідувальної групи «Русич» 2-го армійського корпусу ЗС РФ. Перебуваючи на посаді заступника командира угруповання, Петровський брав участь у боях проти Сил АТО на сході України.

Нагадаємо, що 20 липня 2023 року фінська поліція затримала росіянина Яна Петровського в аеропорту Гельсінкі. Далі Національне бюро розслідувань Фінляндії разом зі Службою безпеки та Офісом генерального прокурора України розпочали спільне розслідування щодо воєнних злочинів Петровського.