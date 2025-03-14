ЗСУ взяли на озброєння українські дрони WINFLY

Українські дрони WINFLY. Фото: Міноборони України

Міністерство оборони України допустило до експлуатації в ЗСУ безпілотні авіаційні комплекси WINFLY українського виробництва. Про це повідомили в оборонному відомстві.



Коптери WINFLY побудовані на рамах різних типорозмірів і оснащені інженерними рішеннями, що підвищують безпеку екіпажів під час бойової роботи.



Крім того, дрони мають підвищену стійкість до російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).



Нові безпілотники здатні атакувати польові укриття, наземні рухомі цілі противника, а також переслідувати й знищувати ворожі розвідувальні дрони.

Нагадаємо, РФ збільшує застосування дронів-бомбардувальників на ЛБЗ.