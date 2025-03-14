Вбивство активіста в Одесі: поліція опублікувала фото підозрюваного

Поліція опублікувала фото підозрюваного у вбивстві активіста. Фото: прес-служба

Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула. Окрім того, опубліковано фото підозрюваного.



Слідчі, криміналісти, оперативники продовжують працювати дома події. Вживаються заходи щодо затримання зловмисника.

Підозрюваний у вбивстві. Фото: поліція

Підозрюваний у вбивстві. Фото: поліція



Як відомо, до Одеси направлено слідчо-оперативну групу, а також полк Національної поліції через вбивство активіста. Справа перебуватиме під контролем глави МВС Ігоря Клименка.



Раніше ми писали, що у Приморському районі Одеси 14 березня застрелили чоловіка. Постраждалий помер від отриманих поранень. У місцевих пабликах уточнюють, що загиблим був активіст Дем'ян Ганул.