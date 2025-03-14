Черговий акт вандалізму: загарбники пошкодили кам'яні баби на Луганщині

Окупанти пошкодили кам'яні баби на Луганщині. Фото: ЦНС

На тимчасово захопленій Луганщині фіксують чергову акцію вандалізму від російських окупантів. Зокрема, вони перемістили тисячолітні пам'ятки, які під час транспортування були фактично розбиті. Про це повідомили у Центрі національного спротиву.



«Під загрозою остаточного знищення — древні кам'яні баби X-XI століть у тимчасово окупованому Сокологорську (Первомайську). Мета РФ — не просто русифікувати українців, а й стерти нашу історичну пам'ять», — йдеться у повідомленні.



У ЦНС уточнили, що це черговий злочин Кремля проти української історії.



Раніше ми писали, що через агресію РФ у Донецькій області постраждали 164 пам'ятки культури.