Українська піхота провела штурм та захопила позицію армії РФ під Покровськом: у НГУ показали унікальні кадри

Штурм російської позиції. Фото: кадр із відео

3-тя бригада оперативного призначення «Спартан» НГУ провела штурмові дії на Покровському напрямку. Про це повідомили у пресслужбі бригади.



В результаті українські піхотинці зайняли російську позицію і, судячи з відео, ліквідували кілька окупантів.



«Унікальні кадри від воїнів бригади «Спартан». Лісосмуга в зоні відповідальності бригади закидана тілами росіян, адже ми знищуємо їх усіма наявними засобами», – зазначили нацгвардійці.

Нагадаємо, що ЗСУ просунулися до околиці та звільнили більшу частину селища Шевченко під Покровськом.