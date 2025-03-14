ЄС продовжив санкції проти РФ, виключивши зі списку 4 осіб

Європейський Союз продовжив санкції проти російських громадян ще на шість місяців, однак виключив зі списку чотирьох осіб. Про це повідомляє німецьке видання BILD.



Раніше Угорщина заблокувала продовження обмежень, але після інтенсивних переговорів країни ЄС досягли компромісу: санкції продовжили в обмін на виключення зі списку чотирьох росіян.



За даними джерела, з-під санкцій вивели бізнесмена Володимира Рашевського, олігарха В'ячеслава Кантора, сестру Алішера Усманова Гульбахор Ісмайлову і міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова.



Також зі списку прибрали трьох нещодавно померлих росіян. Попри зміни, санкційний список ЄС, як і раніше, охоплює понад 2400 фізичних і юридичних осіб.



Нагадаємо, президент США Дональд Трамп продовжив дію режиму надзвичайного стану, запровадженого 2014 року у зв'язку з російською агресією проти України.