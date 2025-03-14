Безпілотник атакував унікальний військовий полігон у Росії

Удар по військовому полігону у Нижньогородській області РФ. Фото: кадр із відео

Вдень 14 березня безпілотник атакував територію військового полігону та військової частини у селищі Мулине Нижньогородської області РФ. Про це повідомив Телеграм-канал ASTRA з посиланням на очевидців.



Про постраждалих невідомо. Вдень Росавіація повідомила, що Нижньогородський аеропорт «Стригіно» тимчасово не приймав і не відправляв авіарейси. Влада атаку не підтверджувала.



Згідно з відкритими даними, в Мулиному розташований 333-й Центр бойової підготовки Західного військового округу. Це «унікальний об'єкт», який не має, за заявами російських ЗМІ, аналогів у РФ та світі. Центр поєднує традиційні полігони із сучасними комп'ютерними технологіями: комплексні тренажери відтворюють поле бою в 3D, а фізичне середовище включає макети міст та селищ для тактичних навчань. Полігон площею 34×27 кілометрів оснащений танкодромами, вододромами та різними тренувальними зонами. Пропускна спроможність центру – до 3 бригад на рік, з можливістю навчання 700 військовослужбовців одночасно та підготовки 30 000 людей щорічно.

Нагадаємо, що вночі 13 березня ГУР завдало удару по замаскованому виробництву безпілотників у Росії.