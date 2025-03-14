Африканські найманці у ЗС РФ відпрацьовують штурми на мопедах

Штурм африканських найманців на двоколісному транспорті. Фото: кадр і відео

Африканські найманці у складі російських військ тренуються штурмувати лісові посадки, використовуючи мопеди та мотоцикли. Про це повідомляє телеграм-канал «Exilenova+».



На опублікованому відео видно, як під час навчань африканський найманець разом із російським військовим розганяється в бік імпровізованої посадки.



Під час руху на мопеді африканець керує транспортом, а його напарник тримає автомат та імітує стрілянину.



Раніше в січні цього року FPV-дрон ЗСУ знищив стоянку російських мотоциклів у гаражі. Також СОУ відбили штурм військ РФ на мотоциклах на Краматорському напрямку.