Африканські найманці у ЗС РФ відпрацьовують штурми на мопедах

Африканські найманці у складі російських військ тренуються штурмувати лісові посадки, використовуючи мопеди та мотоцикли. Про це повідомляє телеграм-канал «Exilenova+».
На опублікованому відео видно, як під час навчань африканський найманець разом із російським військовим розганяється в бік імпровізованої посадки.
Під час руху на мопеді африканець керує транспортом, а його напарник тримає автомат та імітує стрілянину.
Раніше в січні цього року FPV-дрон ЗСУ знищив стоянку російських мотоциклів у гаражі. Також СОУ відбили штурм військ РФ на мотоциклах на Краматорському напрямку.
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