Внаслідок обстрілу Горлівки поранено двох людей

Так званий мер окупованої Горлівки Іван Приходько повідомив, що у п'ятницю, 14 березня, у місті постраждали двоє цивільних внаслідок атаки БПЛА.



Як зазначається, під удар потрапив житловий масив «Комсомолець». Двоє людей отримали поранення. Поки що інших подробиць немає.



Крім того, Приходько показав наслідки влучення снаряда в квартиру одного з будинків у центрі Горлівки.





Раніше ми писали, що 10 березня тимчасово захоплена Росією Горлівка на Донеччині потрапила під обстріл.