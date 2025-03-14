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Марк Рютте: Трамп закрив питання про членство України в НАТО

14 березня 2025, 15:37

Марк Рютте: Трамп закрив питання про членство України в НАТО

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу більше не стоїть на порядку денному. Про це він повідомив в інтерв'ю Bloomberg TV.

Коли журналістка Аннмарі Гордерн запитала його, чи Дональд Трамп виключив можливість членства України в НАТО, Рютте відповів ствердно: «Так».

Глава НАТО підтримав миротворчі зусилля президента США і зазначив, що його позиція щодо необхідності посилення європейської оборони принесе користь Альянсу. За словами Рютте, «Трамп повністю відданий НАТО».

Він також висловив думку, що відносини Заходу з Росією мають згодом нормалізуватися.

«Якщо війна якимось чином завершиться, буде логічно, щоб Європа та США крок за кроком відновлювали нормальні відносини з Росією», — зазначив генсек.

За даними Bloomberg, останніми тижнями Рютте активно працював над збереженням єдності трансатлантичного альянсу, оскільки президент США скоротив підтримку України і заявив, що Вашингтон більше не відіграватиме традиційної ролі гаранта безпеки Європи. Ця заява спонукала європейські країни збільшити військові витрати та переглянути свою оборонну стратегію.

У четвер, 13 березня, Рютте зустрівся з Трампом у Білому домі, де вони обговорили можливе припинення вогню в Україні за посередництва США. Однак Європа була значною мірою відсторонена від цих переговорів, що викликало невдоволення серед європейських лідерів.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що українська та американська делегації у рамках підготовки проєкту мирної угоди між Україною та Росією обговорили питання територіального контролю, членства України в НАТО та інші елементи можливого врегулювання.

Глава Кремля Володимир Путін раніше заявив, що згоден із пропозицією про припинення бойових дій в Україні, але за умови, що це призведе до довгострокового миру. За його словами, Росія підтримує ідею тимчасового перемир'я на 30 діб, проте залишаються важливі питання, які потрібно вирішити.

12 березня Путін уперше з початку війни з'явився у військовій формі перед камерами. Російські медіа показали кадри його візиту до Курської області (РФ).

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон готовий чинити тиск на Росію, щоб досягти 30-денного припинення вогню слідом за Україною. Однак, за його словами, він сподівається, що цього не буде необхідності.

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