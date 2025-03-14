У ЗСУ відповіли, від чого залежить інтенсивність штурмів російських військ у Торецьку

Ситуація у Торецьку. Фото: карта DeepState

У зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» зараз найбільша активність спостерігається на Торецькому напрямку. Про це в ефірі «Суспільного» повідомив речник ОТУ «Луганськ» Дмитро Запорожець.



За його словами, інтенсивність штурмів у Торецьку залежить від того, наскільки російським військам вдається переміщатися до центру міста, а вже звідти у різні боки.



«По центру міста Торецьк, північ та південь – ворог проводить штурмові дії. Тактика незмінна. Єдине – збільшилась кількість особового складу. Якщо раніше було два-три максимум п'ять, то зараз може бути від двох до 10 людей. За рахунок живої сили противник активізувався», – наголосив Запорожець.

Нагадаємо, що українська піхота провела штурм та захопила позицію армії РФ під містом Покровськ Донецької області.