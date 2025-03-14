Активіста Дем'яна Ганула вбили у центрі Одеси: поліція затримала підозрюваного

Поліція затримала підозрюваного. Фото: Ігор Клименко

Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста Дем'яна Ганула. Про це повідомив голова МВС Ігор Клименко.



За його словами, у квартирі, де ховався чоловік, знайдено зброю, за допомогою якої, ймовірно, було скоєно злочин.



Клименко подякував поліцейським, які затримали підозрюваного. Також заявив, що всі деталі будуть згодом.

Раніше ми писали, що у Приморському районі Одеси 14 березня застрелили чоловіка. Постраждалий помер від отриманих поранень. Загиблим був активіст Дем'ян Ганул.



Національна поліція повідомила про відкриття кримінального провадження за фактом вбивства одеського громадського діяча Дем'яна Ганула. Окрім того, опубліковано фото підозрюваного.