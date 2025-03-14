Третя штурмова бригада стала Третім Армійським корпусом

Третя штурмова бригада. Фото: 3 ОШБр

Третя штурмова бригада, створена 2022 року українськими добровольцями, офіційно отримала статус Третього Армійського Корпусу. Про це повідомили в підрозділі в День українського добровольця.







За три роки бійці корпусу набули унікального бойового досвіду, успішно проводили контрнаступальні операції та впроваджували передові технології в підготовку особового складу.



У повідомленні пресслужби підкреслюється, що настав час «розширити горизонти» і вивести боєздатність підрозділу на новий рівень.



Серед пріоритетних напрямів роботи зазначено підвищення технологічності, удосконалення системи командування і планування, а також посилення ефективності ведення бойових дій.



У Третьому Армійському Корпусі заявили про намір «з новою силою рвати ворога» і підкреслили, що будуть слідувати духу українського добровольчого руху.