У МВА назвали, яка зараз відстань від Покровська до лінії фронту

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Найменша відстань від краю міста Покровськ Донецької області до лінії фронту складає 1800 метрів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.



За його словами, на лінії фронту у Покровській громаді ситуація стабілізувалася.



«У місті залишається трохи більше 2500 людей. Водопостачання, теплопостачання, електропостачання та газопостачання у місті немає. Однак ще працюють у нас невеликі магазини, працює аптека, працює лікар-терапевт, але не в самій лікарні, бо її «розвалило» 10 авіабомбами. Також працюють працівники комунальної сфери – це працівники водоканалу, які роздають питну воду. Є у нас точки роздачі питної та технічної води. Співробітники критичної інфраструктури підтримують життєдіяльність тих людей, які ще залишилися у місті», – розповів начальник МВА.

Нагадаємо, що українська піхота провела штурм та захопила позицію армії РФ під Покровськом.