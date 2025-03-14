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Клименко: вбивство Ганула могло бути замовлено спецслужбами РФ — що відомо про стрілка

14 березня 2025, 18:27

Клименко: вбивство Ганула могло бути замовлено спецслужбами РФ — що відомо про стрілка

Клименко: вбивство Ганула могло бути замовлено спецслужбами РФ — що відомо про стрілка

Вбивство громадського активіста Дем'яна Ганула могло бути скоєно на замовлення спецслужб РФ, припускає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

«Ми розуміємо, що ця людина мала таку громадську позицію активну, і не виключаємо, що цей злочин скоєно на замовлення російських спецслужб. Але всі мотиви будуть встановлені згодом», — сказав Клименко на брифінгу у п'ятницю.

Він також підтвердив, що Ганул звертався по охорону, проте після затримання однієї людини в рамках цього звернення повторних запитів від неї не надходило.

«Керівник служби безпеки області сказав лише те, що справді було його звернення, і в рамках цього звернення задокументовано особу, яка зараз перебуває під вартою. Слідство вели тоді слідчі Національної поліції, Служба безпеки оперативно супроводжувала та сприяла розкриттю цього злочину. І саме після того, як цю особу було затримано, більше з будь-якими зверненнями щодо особистої охорони Ганул не звертався, виходячи з тих документів, які у нас є», — сказав міністр, відповідаючи на запитання журналістів.

За словами Клименка, затриманий за підозрою у вбивстві Ганула — військовослужбовець, який 23 лютого був оголошений у розшук як особа, яка самовільно залишила військову частину.

«Він дезертир», — сказав міністр.

У мережі з'явилося відео, в якому підозрюваний у вбивстві Ганула називає себе Сергієм Шалаєвим. Він назвав своє звання — старший лейтенант ЗСУ.

Довідка

Дем’ян Ганул — український громадський діяч, волонтер, блогер, захисник прав тварин і екологічних ініціатив. Народився 6 жовтня 1993 року, закінчив історичний факультет Одеського педагогічного університету імені К. Д. Ушинського.

Активно брав участь у Революції Гідності та подіях 2 травня 2014 року в Одесі, протистоячи проросійським силам. Є засновником і керівником громадської організації «Вуличний фронт», а також очолював силовий блок одеського «Правого сектору».

Ще в липні 2024 року Ганул звертався до правоохоронних органів, подаючи заяви до СБУ та поліції з проханням про захист. Він повідомляв, що російські ресурси поширювали в соцмережах інформацію про його сім’ю, а за напад на нього пропонувалася винагорода до 10 тисяч доларів. Активіст неодноразово отримував погрози. В Росії його заочно заарештували за кількома статтями Кримінального кодексу.

Одним із гучних інцидентів, пов’язаних із Дем’яном Ганулом, став конфлікт з одеським фітнес-тренером, який нецензурно висловився на адресу співробітників ТЦК. За даними ЗМІ, Ганул був причетний до побиття цього чоловіка.

У 2024 році Ганул вступив у конфлікт з одеським блогером Максом Рудадою, який проводив опитування у Львові російською мовою. Ганул звинуватив його у тому, що він «просуває російські наративи» та закликав підписників повідомляти про місцеперебування блогера для «виховної бесіди». Це спровокувало хвилю погроз на адресу Рудади.

У 2023 році активіст Дмитро Єгоренко, відомий своєю боротьбою з нелегальною торгівлею сигаретами в Одесі, заявляв про тиск і погрози. У березні 2022 року група молодих людей прийшла до нього додому, і один із них, за словами активіста, представився Дем’яном Ганулом.

«Через моральний тиск і приховані погрози ці активісти недвозначно натякнули мені, що торгова точка перебуває під їхньою опікою і що жінка, яка торгує сигаретами, нібито передає частину контрабандних сигарет територіальній обороні Одеси», — стверджував Єгоренко.

Ганул прокоментував ситуацію так: «Був епізод. Я приїхав на зустріч на прохання свого товариша. Цей хлопець здійснював незрозумілі набіги на його маму, яка щось там продавала на базарі. Ми у нього спитали, в чому проблема. Він не міг нічого пояснити і почав кидатися на товариша. Ми поїхали, щоб не розвивати конфлікт».

20 січня 2022 року Ганул разом з іншими активістами домігся скасування концерту російського репера Басти в Одесі. Він особисто звернувся до власника закладу з вимогою анулювати виступ, і його прохання було виконане. Це стало частиною його активної позиції щодо протидії російському культурному впливу в Україні під час війни.

Ганул неодноразово був помічений серед учасників нападів на ЛГБТ-марші. Видання «Думська» писало, що він брав участь у нападі на один із таких заходів, називаючи геїв і лесбійок «хворими людьми». У 2022 році він заявив, що переглянув свої погляди:
«Згодом люди стають мудрішими, і я в тому числі. Зараз би я напав? Скоріше, ні».

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