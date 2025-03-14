Другий удар за день: в Херсоні горить приватний будинок після атаки КАБами

Херсон під вогнем: окупант завдав повторного авіаудару по місту

Російські війська завдали другого за день удару керованими авіабомбами по Херсону, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Російська армія посилює терор мешканців Херсона! Вдруге за день місто здригнулося від ворожих авіаударів. Одна з керованих авіабомб потрапила до житлового кварталу — у Центральному районі горить приватний будинок. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань встановлюється», — написав він у Телеграм.

Рятувальники та екстрені служби працюють на місці події, наслідки атаки уточнюються.



Вдень російські окупанти завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки спалахнув легковий автомобіль, пошкоджено будівлі та інші транспортні засоби.