Удар по Кривому Рогу: кількість поранених зростає

Внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу ввечері 14 березня дістали поранення мирні жителі. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму Телеграм-каналі.

Відомо про 11 постраждалих.

«Кількість постраждалих постійно зростає. Пожежі, які виникли через ворожу атаку, загасили», — повідомив Лисак.

Пошкоджено 3 багатоквартирні будинки. Є руйнування об'єктів бізнесу. Розбито міські комунікації. Обстеження території продовжується. Екстрені служби працюють на місці удару.

Вдень російські окупанти завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки спалахнув легковий автомобіль, пошкоджено будівлі та інші транспортні засоби. Увечері російські війська завдали другого удару за день.