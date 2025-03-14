Головне за день: Трамп просить «пожаліти українських військових». Удар по Кривому Рогу

Політика



Трамп заявив, що розмовляв із Путіним. Він вважає, що є добрі шанси, що війна може завершитися. Він також заявив, що просив Путіна зберегти життя українським військовим, які перебувають в "оточенні".



Володимир Путін заявив, що після його телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та перших контактів глав зовнішньополітичних відомств намітився прогрес у російсько-американських відносинах. Голова Кремля також заявив, що українські військовослужбовці, які перебувають у Курській області РФ, мають здатися в полон.



Президент України Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети, послабивши тиск російських військ на інші ділянки фронту. Однак він зазначив, що ситуація в цьому регіоні, як і раніше, залишається складною.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що вступ України до Альянсу більше не стоїть на порядку денному.



Суспільство



В Одесі застрелили громадського діяча Дем'яна Ганула Правоохоронці затримали чоловіка, який підозрюється у вбивстві активіста. Підозрюваний – 46-річний дезертир. Правоохоронці перевіряють мотиви злочину, у тому числі версії щодо замовного вбивства, а також «російський слід».



Суддя Окружного суду Гельсінкі засудила до довічного ув'язнення екс-заступника командира неонацистського угруповання «Русич» Яна Петровського, який скоїв військові злочини в Україні. Це перший випадок в історії Фінляндії, коли громадянина Росії засуджено за скоєння військових злочинів проти України.



За даними активістів руху «Жовта Стрічка», маршрутки та комунальні автобуси в окупованому Маріуполі заправляють лише на 20–30%, а решту палива спрямовують на військові потреби.



Бойові дії



Внаслідок атаки військ РФ у Кривому Розі поранено, за попередніми даними, 11 осіб, пошкоджено міські комунікації, чотири багатоквартирні та стільки ж приватних будинків. Обстеження території продовжується. Екстрені служби працюють на місці удару.



Російські війська двічі за день вдариои керованими авіабомбами по Херсону, загорівся приватний будинок.



Генеральний штаб ЗСУ спростував інформацію про нібито оточення українських підрозділів у Курській області. Зазначається, що ситуація в операційній зоні угруповання військ «Курськ» залишається без істотних змін.



В угрупуванні «ДНР» заявили, що у Горлівці від обстрілів постраждали двоє людей. Як зазначається, під удар потрапив житловий масив "Комсомолець".



Сили оборони України відкинули російську армію із села Фіголівка Харківської області, повідомили аналітики DeepState. У той же час окупанти просунулися біля села Новий Комар на Донеччині.