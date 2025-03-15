Донецька область: за добу шість мирних жителів постраждали від обстрілу

За 14 березня війська РФ поранили 6 мешканців Донеччини. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій обласній адміністрації.



Двоє поранено у Костянтинівці, ще двоє — у Мирнограді. Одна людина поранена у Сіверську, ще одна — у Довгій Балці.



З початку повномасштабного вторгнення в області (без урахування Маріуполя та Волновахи) загинуло 3106 мирних жителів, 6828 отримали поранення.

Вдень російські окупанти завдали удару по центральній частині Херсона. Внаслідок атаки спалахнув легковий автомобіль, пошкоджено будівлі та інші транспортні засоби. Увечері російські війська завдали другого удару за день.



Внаслідок російського ракетного удару по житловому кварталу Кривого Рогу ввечері 14 березня дістали поранення мирні жителі.