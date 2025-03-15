Масові обстріли Донеччини: зруйновано 70 будинків, є поранені

Минулої доби поліція зафіксувала 3 292 ворожі удари по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області.
Обстріли уразили 11 населених пунктів: міста Костянтинівка, Лиман, Мирноград, Родинське, Сіверськ, села Андріївка-Клівцове (Іскра), Довга Балка, Зелений Гай, Новоторецьке, Полтавка, Яблунівка.
В результаті атак зруйновано 83 цивільні об'єкти, серед них 70 житлових будинків.
Наслідки атак у різних населених пунктах
- Костянтинівка: російські війська завдали удару шістьма бомбами «ФАБ-250» та артилерією. Постраждали 2 мирних мешканців, пошкоджено 2 багатоквартирні та 36 приватних будинків, адміністративну будівлю, автомобіль, 4 лінії електропередач, 2 газопроводи.
- Довга Балка: удар бомби «ФАБ-250» поранив 1 особу, зруйновано 6 будинків та господарську споруду.
- Мирноград: російський дрон вразив цивільний автомобіль, поранивши двох мирних жителів. Місто зазнало бомбових та артилерійських ударів, пошкоджено 2 багатоквартирних та 7 приватних будинків.
- Сіверськ: російські війська скинули бомбу «ФАБ-250», поранено 1 особу.
- Іллінівська громада: три бомби вразили Яблунівку, зруйнувавши 3 приватні будинки. Ще одна бомба розірвалася у Полтавці, знищивши 13 домогосподарств.
- Лиман: внаслідок удару БПЛА «Блискавка-2» пошкоджено приватний будинок.
- Андріївка-Клевцове: російські війська застосували бомбу «УМПБ Д-30СН», зруйновано приватний будинок, храм та гараж.