Масовані атаки по інфраструктурі України: РФ била по залізниці та енергосистемі

Наслідки обстрілу Херсона у ніч проти 15 березня

За добу російська армія скинула вісім керованих авіаційних бомб на Херсонщину. Внаслідок атаки загинув 43-річний чоловік, його тіло витягли рятувальники з-під завалів. Ще одна людина отримала поранення. У селищі Текстильне постраждала 14-річна дитина.



На Одещині повністю знеструмлено Чорноморськ через пошкодження енергетичної інфраструктури. Повідомляється про одного постраждалого.



У Сумах російські дрони завдали ударів по критичній інфраструктурі, є руйнування.



За даними «Укрзалізниці», російські війська атакували енергетичну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та Запоріжжі. На пошкоджені ділянки оперативно спрямували резервні теплотяги, затримки поїздів мінімальні.



«Вночі ворог вкотре завдав ударів по енергетиці. Цього разу у Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла залишилася частина мешканців Дніпропетровщини та Одеської області», — повідомили у компанії ДПЕК.



Там зазначили, що пошкодження — суттєві.



Внаслідок російської атаки на Кривий Ріг постраждали 14 людей, серед них двоє дітей, повідомляє обласна військова адміністрація.

У місті зруйновано одноповерхову будівлю, пошкоджено об'єкти інфраструктури, понад 15 багатоквартирних та 10 приватних будинків, а також 2 навчальні та спортивні заклади.



Крім того, атака завдала шкоди магазинам, аптеці, салону краси, кафе та автомобілям.