На Харківщині російські дрони двічі атакували рятувальників під час гасіння пожежі

У ніч проти 15 березня російські війська атакували ударними БПЛА ліцей у місті Богодухів. Внаслідок удару спалахнув дах будівлі на площі 500 кв. м, пошкоджено 18 житлових будинків та 5 шкільних автобусів.

Через годину після першої атаки окупант завдав повторного удару, цілячись по рятувальниках, які працювали на місці. Пошкоджено пожежну автоцистерну, четверо мирних жителів постраждали — у них зафіксовано гостру стресову реакцію.

Ще за годину другий удар спричинила пожежу в пожежному автомобілі та шкільному автобусі. Співробітники ДСНС не постраждали.

Пожежу вдалося ліквідувати.



За добу російська армія скинула вісім керованих авіаційних бомб на Херсонщину. На Одещині повністю знеструмлено Чорноморськ через пошкодження енергетичної інфраструктури. Також російські війська атакували енергетичну залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та Запоріжжі.