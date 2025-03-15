Внаслідок обстрілу Волноваського району поранено трьох мирних жителів

Сьогодні вранці російські війська обстріляли центральну частину села Богатир Волноваського району Донецької області. Про це повідомили у прокуратурі Донеччини.



За попередньою інформацією, окупант використав реактивну систему залпового вогню «Град». Снаряди потрапили до приватного сектору, внаслідок чого поранено трьох мирних жителів.



Остаточні наслідки атаки за населеним пунктом уточнюються.



Під процесуальним керівництвом Волноваської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження за фактом скоєння воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Минулої доби поліція зафіксувала 3 292 російські удари по лінії фронту та житловому сектору в Донецькій області. Поранено 6 людей.