Зеленський: оточення ЗСУ в Курській області немає, операція триває

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та підтвердив, що оточення українських військ у Курській області немає, операція триває.



«Операція наших сил у певних районах Курської області продовжується. Підрозділи виконують завдання саме так, як це потрібне. Завдяки українським силам на Курщині було відтягнуто значну кількість російських сил з інших напрямків. Наші війська продовжують стримувати відповідні угруповання Росії та Північної Кореї на Курщині. Оточення наших військ немає», — заявив Зеленський у своєму Телеграм-каналі.



Він також зазначив, що ситуацію на Покровському напрямку стабілізовано.



Крім того, президент наголосив, що Росія накопичує сили вздовж східного кордону, що може свідчити про підготовку ударів по Сумській області.



«Також бачимо напрямки вздовж нашого східного кордону України, де російська армія накопичує сили. Це свідчить про бажання завдати удару по нашій Сумській області. Ми це розуміємо і протидіятимемо», — заявив Зеленський.



Також він додав, що накопичення російських військ підтверджує намір Москви ігнорувати дипломатичні зусилля та затягувати війну.



«Затягування війни Росією очевидне. Ми готові надати партнерам усю реальну інформацію про ситуацію на фронті, у Курській області та вздовж кордону», — наголосив президент.



Сили оборони України залишили райцентр Суджа у Курській області та відійшли ближче до російсько-українського кордону. Як пише «Інтерфакс-Україна», це випливає з карти Курського спрямування, опублікованої Генеральним штабом ЗСУ вранці 15 березня.



Раніше Володимир Зеленський заявив, що Курська операція досягла своєї мети, послабивши тиск російських військ на інші ділянки фронту. Однак він зазначив, що ситуація в цьому регіоні, як і раніше, залишається складною.



Володимир Путін заявив, що після його телефонних переговорів із президентом США Дональдом Трампом та перших контактів глав зовнішньополітичних відомств намітився прогрес у російсько-американських відносинах. Глава Кремля також заявив, що українські військовослужбовці, які перебувають у Курській області РФ, можуть розраховувати на збереження життя та гідне звернення, якщо складуть зброю та здадуться в полон.



Раніше Трамп заявив, що «збройний конфлікт необхідно завершити якнайшвидше, а долі [нібито оточених] солдатів мають вирішуватися в дусі гуманності».



Генштаб ЗСУ раніше заявив, що «загрози оточення українських підрозділів немає». У командуванні ЗСУ зазначили, що військові провели перегрупування і зайняли «зручніші межі оборони».