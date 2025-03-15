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Велика Британія готує план підтримки безпеки України — Стармер

15 березня 2025, 15:50

Велика Британія готує план підтримки безпеки України — Стармер

Велика Британія готує план підтримки безпеки України — Стармер

Наступного тижня у Великій Британії відбудеться зустріч військових планувальників, де будуть розроблені практичні плани щодо безпеки України. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.

«Наші військові зустрінуться у четвер цього тижня тут, у Великій Британії, щоб розробити сильні та надійні плани для підтримки мирної угоди та гарантування майбутньої безпеки України», — сказав Стармер на пресконференції після віртуальної зустрічі світових лідерів з питань миру в Україні.

Британський прем'єр підкреслив, що президент США Дональд Трамп запропонував Путіну шлях до міцного світу, і тепер світові лідери мають зробити цей процес реальністю.

«Зараз саме той момент, щоб продовжувати рухатись до результату, який ми хочемо бачити. Зупинити вбивства. Досягти справедливого та тривалого світу в Україні. І забезпечити міцну безпеку для всіх нас», — заявив Стармер.

Раніше прем'єр Великобританії в суботу скликав відеоконференцію Коаліції волі на підтримку України, у якій взяли участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон та генсек НАТО Марк Рютте.

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В останні місяці активно обговорюється можливість розміщення іноземного військового контингенту на території України як гарантія безпеки. Низка європейських країн виступила з підтримкою такої ідеї. Проте Росія категорично проти такого сценарію.

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