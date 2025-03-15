Головне за день: Оточення ЗСУ у Курській області немає, заявив Зеленський. Удари по залізниці та енергосистемі

Політика



Наступного тижня у Великій Британії відбудеться зустріч військових планувальників, де будуть розроблені практичні плани щодо безпеки України. Про це заявив прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер.



Суспільство



Голова Кремля Володимир Путін підписав указ, який забороняє громадянам «недружніх держав» реєструвати нерухомість в окупованих частинах України. Виняток можливий лише за наявності спеціального дозволу, який видає окупаційна влада. Якщо іноземець воював проти ЗСУ у складі російської армії, йому можна реєструвати нерухомість.



Бойові дії



Сили оборони України залишили райцентр Суджа у Курській області та відійшли ближче до російсько-українського кордону. Це випливає з карти Курського напрямку, опублікованої Генеральним штабом ЗСУ вранці 15 березня.



Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та підтвердив, що оточення українських військ у Курській області немає, операція триває. Він також зазначив, що ситуацію на Покровському напрямі стабілізовано.



Масовані атаки по інфраструктурі України: РФ била залізницею та енергосистемою. На Херсонщині загинула одна людина, двоє поранено. На Одещині знеструмлено Чорноморськ через пошкодження енергетичної інфраструктури, один постраждалий. У Сумах російські дрони завдали ударів по критичній інфраструктурі. Росармія також атакувала залізничну інфраструктуру у Дніпропетровській області та Запоріжжі. Внаслідок обстрілу Волноваського району поранено трьох мирних жителів.