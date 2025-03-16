Росіяни атакували прифронтове місто Родинське: поранено одну людину, є пошкодження

За 15 березня російські окупанти неодноразово атакували Покровську громаду Донецької області. У місті Родинське постраждала одна людина. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.
«О 10:30 російські окупаційні війська атакували місто Родинське. Ворог вдарив по північно-східній частині міста, внаслідок чого постраждала цивільна особа — чоловік 1968 року народження та пошкоджено приватний будинок», — йдеться у повідомленні.
У відомстві уточнили, що другий удар прийшовся по східній частині міста, було пошкоджено гаражне приміщення.
Крім того, росіяни кілька разів обстріляли Покровськ, інформація про постраждалих не надходила:
Близько 04:00 відбувся обстріл північно-західної частини Покровська. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.
Також о 04:00 росіяни завдали удару по мікрорайону «Сонячний». Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирні будинки.
О 12:00 ворожий дрон влучив в приватний сектор південно-східної частини міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Раніше ми писали, що внаслідок обстрілів на Донеччині за минулу добу, 15 березня, постраждали п'ятеро людей.
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