Росіяни атакували прифронтове місто Родинське: поранено одну людину, є пошкодження

За 15 березня російські окупанти неодноразово атакували Покровську громаду Донецької області. У місті Родинське постраждала одна людина. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 10:30 російські окупаційні війська атакували місто Родинське. Ворог вдарив по північно-східній частині міста, внаслідок чого постраждала цивільна особа — чоловік 1968 року народження та пошкоджено приватний будинок», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що другий удар прийшовся по східній частині міста, було пошкоджено гаражне приміщення.



Крім того, росіяни кілька разів обстріляли Покровськ, інформація про постраждалих не надходила:



Близько 04:00 відбувся обстріл північно-західної частини Покровська. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватні будинки.



Також о 04:00 росіяни завдали удару по мікрорайону «Сонячний». Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 багатоквартирні будинки.



О 12:00 ворожий дрон влучив в приватний сектор південно-східної частини міста. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.



Раніше ми писали, що внаслідок обстрілів на Донеччині за минулу добу, 15 березня, постраждали п'ятеро людей.