Війська РФ за добу 20 разів ударили по Донеччині: пошкоджено будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські військові минулої доби, 15 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Про це повідомив начальник Донецької обласної адміністрації Вадим Філашкін.



«Всього за добу росіяни 20 разів обстріляли населені пункти Донеччини», — зазначив він.





За словами Філашкіна, під удар російської армії потрапили чотири райони:



Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади поранено 3 людини.





Покровський район. У Покровську пошкоджено 2 багатоповерхівки; у Родинському поранено людину, пошкоджено будинок і гараж. У Білицькому Добропільської громади поранено людину. У Гродівській громаді пошкоджено гараж у Малинівці і господарчу споруду в Новоекономічному.





Краматорський район. У Лимані пошкоджені 9 будинків і господарча споруда. У Костянтинівці пошкоджено будинок, в Іванопіллі — 4 адмінбудівлі.





Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 4 будинки.



Раніше ми писали, що за 15 березня російські окупанти неодноразово атакували Покровську громаду на Донеччині.