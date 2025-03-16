Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що в окупованому місті пропуски видаються мешканцям лише з дозволу місцевої окупаційної адміністрації та виключно у паперовій формі.



«Для дозволу вимагають надати заяву, копію паспорта РФ та вказати поважні причини подорожі. В електронному вигляді ці перепустки оформити неможливо», — зазначив він.



За словами Лисогора, без них пропустять лише тих, хто має документи російського зразка на житло в межах міста.



Раніше ми писали, що мешканці тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області не можуть потрапити до міста без місцевої реєстрації та документів російського зразка.