Окупанти закрили місто Рубіжне на в`їзд

Начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор повідомив, що в окупованому місті пропуски видаються мешканцям лише з дозволу місцевої окупаційної адміністрації та виключно у паперовій формі.
«Для дозволу вимагають надати заяву, копію паспорта РФ та вказати поважні причини подорожі. В електронному вигляді ці перепустки оформити неможливо», — зазначив він.
За словами Лисогора, без них пропустять лише тих, хто має документи російського зразка на житло в межах міста.
Раніше ми писали, що мешканці тимчасово окупованого Лисичанська Луганської області не можуть потрапити до міста без місцевої реєстрації та документів російського зразка.
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