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Загарбники обстріляли Костянтинівку: рятувальники ліквідували пожежу

16 березня 2025, 12:44

Загарбники обстріляли Костянтинівку: рятувальники ліквідували пожежу

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: ДСНС Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: ДСНС

Російські окупанти 15 березня завдали удару по житловому сектору Костянтинівки Донецької області. Внаслідок обстрілу виникло загоряння двоповерхового житлового будинку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На місці події пожежники оперативно ліквідували пожежу покрівлі та перекриття будинку на площі 200 кв. м.



Раніше ми писали, що російські військові минулої доби, 15 березня, атакували низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

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