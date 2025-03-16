Армія РФ за тиждень випустила по Україні понад тисячу БПЛА та бомб

Наслідки ударів по Костянтинівці. Фото: ДСНС

Протягом тижня російська армія активно атакувала територію України за допомогою ракет, авіаційних бомб та дронів. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Сотні обстрілів наших міст та громад за цей тиждень: Чернігівська, Херсонська, Донецька, Харківська, Дніпровська, Одеська, Полтавська, Київська, Миколаївська, Запорізька та Сумська області. Росіяни запустили понад 1020 ударних дронів, майже 1360 керованих авіаційних бомб і понад 10 ракет різних типів», — наголосив він.



Зеленський нагадав, що світ має тиснути на Росію, для цього потрібні рішучі заходи, зокрема санкції.



«Україна, Європа, Америка і все у світі, хто хоче миру, — разом ми можемо забезпечити справедливий і довготривалий мир», — додав глава держави.



Раніше ми писали, що окупаційні війська в ніч на 16 березня запустили по території України 90 дронів. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 47 БПЛА у дев'яти українських областях.